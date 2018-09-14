Столичные атлеты представят Россию на Всемирных летних играх в Абу-Даби
Команда московских спортсменов Специальной Олимпиады России завоевала первое место в матче по юнифайд-гандболу. Соревнования, в которых приняли участие четыре "сборные", прошли в четверг, 13 сентября, рассказал депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.
"Атлеты Специальной Олимпиады Москвы получили путевку на Всемирные летние игры в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в марте 2019 года. Второе место досталось команде из Иванова, третье Московская область и четвертое место увезли домой ребята из Владимира", – сообщил Смирнов.
Юнифайд-спорт позволяет в одной команде играть ребятам с умственными (ментальными) нарушениями и без таковых. По словам организаторов, подобные увлечения объединяют, помогают атлетам Специальной Олимпиады России почувствовать себя нужными в современном мире, позволяют быстрее социализироваться, то есть адаптироваться в обществе.
"Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Причем, ребята не просто занимаются спортом, добиваются в нем успехов – они находят новых друзей, расширяют кругозор, ставят перед собой новые цели и идут к ним", – пояснил Смирнов.
Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача – с помощью физкультуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества. Международное Специальное Олимпийское Движение было создано 50 лет назад. В России оно существует 25 лет и сейчас охватывает 46 регионов. Его активно поддерживают Министерство спорта РФ и многие Всероссийские спортивные федерации.
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