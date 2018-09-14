Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Столичные атлеты представят Россию на Всемирных летних играх в Абу-Даби

Они превзошли соперников из Владимира, Иваново и Московской области

Команда московских спортсменов Специальной Олимпиады России завоевала первое место в матче по юнифайд-гандболу. Соревнования, в которых приняли участие четыре "сборные", прошли в четверг, 13 сентября, рассказал депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.

"Атлеты Специальной Олимпиады Москвы получили путевку на Всемирные летние игры в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в марте 2019 года. Второе место досталось команде из Иванова, третье Московская область и четвертое место увезли домой ребята из Владимира", – сообщил Смирнов.

Юнифайд-спорт позволяет в одной команде играть ребятам с умственными (ментальными) нарушениями и без таковых. По словам организаторов, подобные увлечения объединяют, помогают атлетам Специальной Олимпиады России почувствовать себя нужными в современном мире, позволяют быстрее социализироваться, то есть адаптироваться в обществе. 

"Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Причем, ребята не просто занимаются спортом, добиваются в нем успехов – они находят новых друзей, расширяют кругозор, ставят перед собой новые цели и идут к ним", – пояснил Смирнов.

Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача – с помощью физкультуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества. Международное Специальное Олимпийское Движение было создано 50 лет назад. В России оно существует 25 лет и сейчас охватывает 46 регионов. Его активно поддерживают Министерство спорта РФ и многие Всероссийские спортивные федерации.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

От доллара откажутся в три счета

Использование американской валюты создает риски для российской экономики

Откровения "отравителей" Скрипалей стали последними

Петров и Боширов пропали после интервью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей