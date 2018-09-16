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Скончался писатель Александр Бородыня

Российскому автору был 61 год

Он ушел из жизни в Германии. Бородыня долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Печальную новость сообщила его знакомая, художница Елизавета Лавинская.

Писатель умер в субботу, 15 сентября. В последние 20 лет он жил в городе Людвигсхафен с супругой Раисой Именитовой, передает ТАСС.

Бородыня известен как автор детективов, приключенческих и исторических романов. Кроме того, он основал литературное товарищество "Черновик".

Виктория БАЛАЯН
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