Скончался писатель Александр Бородыня

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Он ушел из жизни в Германии. Бородыня долгое время боролся с тяжелой болезнью.
Печальную новость сообщила его знакомая, художница Елизавета Лавинская.
Писатель умер в субботу, 15 сентября. В последние 20 лет он жил в городе Людвигсхафен с супругой Раисой Именитовой, передает ТАСС.
Бородыня известен как автор детективов, приключенческих и исторических романов. Кроме того, он основал литературное товарищество "Черновик".
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