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Умер известный тележурналист

Андрей Мурашов. Кадр youtube.com
О причинах смерти не сообщается

В Томске на 52-м году жизни скончался телевизионный журналист Андрей Мурашов. Об этом сообщило издание "Томск.ру" в Facebook.

Отмечается, что за неделю до смерти Мурашова привезли в больницу в критическом состоянии. При этом о причине ничего не известно.

Мурашов вел программы на канале "ТВ2". Он был ведущим передач "Час пик", "Успеваем", "Своя колокольня", "Толк-шоу", а также автором документальных фильмов и специальных репортажей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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