Умер известный тележурналист

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В Томске на 52-м году жизни скончался телевизионный журналист Андрей Мурашов. Об этом сообщило издание "Томск.ру" в Facebook.
Отмечается, что за неделю до смерти Мурашова привезли в больницу в критическом состоянии. При этом о причине ничего не известно.
Мурашов вел программы на канале "ТВ2". Он был ведущим передач "Час пик", "Успеваем", "Своя колокольня", "Толк-шоу", а также автором документальных фильмов и специальных репортажей.
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