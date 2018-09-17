Умер известный тележурналист

О причинах смерти не сообщается

В Томске на 52-м году жизни скончался телевизионный журналист Андрей Мурашов. Об этом сообщило издание "Томск.ру" в Facebook.

Отмечается, что за неделю до смерти Мурашова привезли в больницу в критическом состоянии. При этом о причине ничего не известно.

Мурашов вел программы на канале "ТВ2". Он был ведущим передач "Час пик", "Успеваем", "Своя колокольня", "Толк-шоу", а также автором документальных фильмов и специальных репортажей.