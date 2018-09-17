В Подмосковье придут заморозки

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В Подмосковье этой ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
При этом в столице температура воздуха составит +8 … +10°C. Однако во вторник жителей предупредили о сильном ветре с порывами до 15 м/с, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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