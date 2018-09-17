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Умер знаменитый российский писатель

Ему было 70 лет

В Санкт-Петербурге скончался писатель и журналист Александр Раков. Об этом рассказали в пресс-службе Дома писателей.

О причинах смерти не сообщается.

Отмечается, что Раков является основоположником нового литературного жанра "былинки". При этом писатель создал на дачном участке "Домик творчества", где организовал экспозицию, посвященную современной литературе, напоминает RT.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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