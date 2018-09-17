Умер знаменитый российский писатель

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В Санкт-Петербурге скончался писатель и журналист Александр Раков. Об этом рассказали в пресс-службе Дома писателей.
О причинах смерти не сообщается.
Отмечается, что Раков является основоположником нового литературного жанра "былинки". При этом писатель создал на дачном участке "Домик творчества", где организовал экспозицию, посвященную современной литературе, напоминает RT.
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