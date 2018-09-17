Умер известный писатель-фантаст

В понедельник, 17 сентября, он попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге на 38-м году жизни скончался писатель Владимир Данихнов.

О смерти фантаста сообщила на своей страничке в Facebook его вдова Яна Данихнова. "Он мечтал, что дети будут тут (в Санкт-Петербурге) учиться, мы будем путешествовать, что я тут буду работать... И теперь, когда пустота обрушилась на меня с силой лавины, я не знаю, как поступить", – рассказала она сайту "Комсомольская правда".

Владимир Данихнов известен своими фантастическими романами "Колыбельная", "Братья наши меньшие", "Девочка и мертвецы", "Тварь размером с колесо обозрения". Последние несколько лет он страдал от онкологического заболевания.

Его "Тварь размером с колесо обозрения" вошла в лонг-лист премии Национальный бестселлер, а "Колыбельная" – в шорт-лист премии Русский букер.