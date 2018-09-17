Умер известный писатель-фантаст

Здоровье
- Незаменимое лекарство сокращает жизнь
- Непобедимый рак победили
- Угрозу мужскому здоровью нашли в зелени
В Санкт-Петербурге на 38-м году жизни скончался писатель Владимир Данихнов.
О смерти фантаста сообщила на своей страничке в Facebook его вдова Яна Данихнова. "Он мечтал, что дети будут тут (в Санкт-Петербурге) учиться, мы будем путешествовать, что я тут буду работать... И теперь, когда пустота обрушилась на меня с силой лавины, я не знаю, как поступить", – рассказала она сайту "Комсомольская правда".
Владимир Данихнов известен своими фантастическими романами "Колыбельная", "Братья наши меньшие", "Девочка и мертвецы", "Тварь размером с колесо обозрения". Последние несколько лет он страдал от онкологического заболевания.
Его "Тварь размером с колесо обозрения" вошла в лонг-лист премии Национальный бестселлер, а "Колыбельная" – в шорт-лист премии Русский букер.
В городе снова переполох
Новый пакет ограничений ударит по энергетическому сектору РФ