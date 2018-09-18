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Тепло уходит из Москвы

Бабье лето будет коротким

Жителей средней полосы России недолго будет радовать теплая погода – уже 23 сентября похолодает.

С 19 по 22 сентября в регионе будет солнечно, дождей не ожидается, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Ночью температура составит +7+12 °C, днем будет по-летнему тепло: +19+24 °C. Однако уже в субботу бабье лето закончится, а в воскресенье в Москву и Подмосковье придет холодный фронт, который принесет с собой осень. Ночью температура опустится до +3+8 °C, днем еле-еле поднимется до +9+14 °C, что ниже климатической нормы. Ожидаются затяжные дожди.

Начало следующего месяца будет прохладным, но довольно солнечным. По ночам возможны заморозки, днем будет до +10 °C. Немного теплее нормы прогнозируется погода во второй половине октября и первой половине ноября.

Валентина МАЙОРОВА
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