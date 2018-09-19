Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер создатель культового сериала "Альф"

О смерти сценариста сообщил его брат

В штате Мэриленд ушел из жизни Тэд Мамфорд. Он был одним из авторов знаменитого сериала "Альф". Ему было 67 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что известие о смерти получено от двоюродного брата Мамфорда, который рассказал, что сценариста не стало еще 6 сентября.

Помимо "Альфа", Тэд Мамфорд стал продюсером и сценаристом такого популярного сериала, как "Электрическая компания". А также известен участием в проектах "Улица Сезам", "Шоу Косби" и других.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Появились подробности уничтожения Ил-20

Инцидент серьезно ухудшит российско-израильские отношения

США открыли бедным немцам глаза на "Северный поток – 2"

Дональд Трамп пожалел несчастную Германию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей