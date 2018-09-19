Умер создатель культового сериала "Альф"

О смерти сценариста сообщил его брат

В штате Мэриленд ушел из жизни Тэд Мамфорд. Он был одним из авторов знаменитого сериала "Альф". Ему было 67 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что известие о смерти получено от двоюродного брата Мамфорда, который рассказал, что сценариста не стало еще 6 сентября.

Помимо "Альфа", Тэд Мамфорд стал продюсером и сценаристом такого популярного сериала, как "Электрическая компания". А также известен участием в проектах "Улица Сезам", "Шоу Косби" и других.