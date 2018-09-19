Он поет о жизни: боец из США признался в любви к Цою

Советский рок-певец покорил американца содержанием песен

Ставший гражданином России в мае этого года, а теперь и депутатом Красногорского городского округа боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон назвал своего любимого певца. На удивление, им оказался кумир советской молодежи 80-х и 90-х годов прошлого столетия рок-музыкант Виктор Цой.

Он поделился, что его подкупает содержание песен звезды. Ведь он поет не о "какой-то ерунде вроде танцев в клубе".

"Мне действительно нравится и его музыка, и его песни <…> Ведь он поет о повседневной жизни, за это русские его и так любят" – рассказал он телеканалу "360".

Спортсмен добавил, что в песнях Цой рассказывает о вещах, которые близки каждому человеку, в том числе и ему. Он как бы говорит: "я успешный певец, но один из вас, езжу по городу, могу быть сам за рулем, я не лучше вас, я такой же, как вы".

"Вот за это его и любили. Поэтому люблю его и я", – резюмировал Монсон.