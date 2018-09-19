Спортсмен узнал об измене супруги

Капитан футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков разводится со своей женой Дарьей. Об этом рассказала его адвокат Марина Дубровская.

По ее словам, причиной стала измена, о которой Денис узнал случайно.

"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену", – цитирует Дубровскую Super.

Глушаковы стали жить отдельно друг от друга и начали договариваться по поводу раздела имущества и детей, однако Дарья не выходила на контакт.

Недавно она ворвалась в баню, где отдыхал футболист, и начала снимать его на камеру, обвиняя в измене.

"К этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку", – добавила Марина.

При этом у игрока, кроме проблем в семейной сфере, большие трудности и в футболе. Он попал в скандал, случайно поставив "лайк" под видео актера Дмитрия Назарова, который в стихах раскритиковал главного тренера "Спартака". По сообщениям СМИ, футболиста не взяли на предстоящий матч в рамках Лиги чемпионов и якобы отобрали капитанскую повязку.