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Капитан "Спартака" Денис Глушаков разводится с женой

Денис Глушаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Спортсмен узнал об измене супруги

Капитан футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков разводится со своей женой Дарьей. Об этом рассказала его адвокат Марина Дубровская.

По ее словам, причиной стала измена, о которой Денис узнал случайно.

"Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену", – цитирует Дубровскую Super.

Глушаковы стали жить отдельно друг от друга и начали договариваться по поводу раздела имущества и детей, однако Дарья не выходила на контакт.

Недавно она ворвалась в баню, где отдыхал футболист, и начала снимать его на камеру, обвиняя в измене.

"К этому времени Денис с женой уже не жили вместе полгода, и все ее претензии и крики на видео абсолютно не обоснованы, тем более что в комнате в этот момент находилась его подруга детства, а не "проститутка", которой в истерике Дарья называет девушку", – добавила Марина.

При этом у игрока, кроме проблем в семейной сфере, большие трудности и в футболе. Он попал в скандал, случайно поставив "лайк" под видео актера Дмитрия Назарова, который в стихах раскритиковал главного тренера "Спартака". По сообщениям СМИ, футболиста не взяли на предстоящий матч в рамках Лиги чемпионов и якобы отобрали капитанскую повязку.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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