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Новогодние и майские праздники продлили для россиян

Утвержден перенос выходных дней в 2019 году

Жителей России ждут длинные каникулы в мае. Такой подарок им сделало правительство РФ, перенеся совпадающие с выходными 5 и 6 января на 2 и 3 мая. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минтруда.

Таким образом, весной россияне смогут планировать отдых с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Но и любителям зимних праздников тоже не стоит огорчаться. Их ждет новогодний отдых, который начнется 30 декабря и продлится до 8 января.

В остальные праздничные месяцы трудящиеся будут отдыхать 23 и 24 февраля, с 8 по 10 марта, 12 июня и с 2 по 4 ноября, отмечает URA.RU.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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