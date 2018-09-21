Скончался президент Вьетнама

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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в ханойском военном госпитале. Об этом рассказал начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу.
О причинах смерти не сообщается, передает ТАСС.
Чан Дай Куанг возглавлял страну с апреля 2016 года.
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