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Скончался президент Вьетнама

Он ушел из жизни в возрасте 61 года

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в ханойском военном госпитале. Об этом рассказал начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу.

О причинах смерти не сообщается, передает ТАСС.

Чан Дай Куанг возглавлял страну с апреля 2016 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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