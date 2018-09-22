Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пропавшая подлодка "Сан-Хуан" подала сигнал

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Тайну исчезновения субмарины наконец раскроют

Поиски пропавшей в декабре 2017 года подводной лодки "Сан-Хуан" продолжаются. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад рассказал, что спасатели уловили некий сигнал с глубины.

По его словам, источник находится на глубине 280 метров. В данный момент в зону поисков спускаются управляемые на расстоянии аппараты, передает телеканал G1 Globo.

При этом ранее на дне нашли 55-метровый объект. Однако, после исследования оказалось, что находка не имеет отношения к затонувшей подлодке.

Напомним, что "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в ноябре 2017 года. До сих пор найти ее не удалось.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Названо решающее условие разрыва России с ПАСЕ

Россия идет на принцип

Украину разбирают на части

Киев махнул рукой на Закарпатье

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей