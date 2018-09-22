Пропавшая подлодка "Сан-Хуан" подала сигнал

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Поиски пропавшей в декабре 2017 года подводной лодки "Сан-Хуан" продолжаются. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад рассказал, что спасатели уловили некий сигнал с глубины.
По его словам, источник находится на глубине 280 метров. В данный момент в зону поисков спускаются управляемые на расстоянии аппараты, передает телеканал G1 Globo.
При этом ранее на дне нашли 55-метровый объект. Однако, после исследования оказалось, что находка не имеет отношения к затонувшей подлодке.
Напомним, что "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в ноябре 2017 года. До сих пор найти ее не удалось.
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