Пропавшая подлодка "Сан-Хуан" подала сигнал

Тайну исчезновения субмарины наконец раскроют

Поиски пропавшей в декабре 2017 года подводной лодки "Сан-Хуан" продолжаются. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад рассказал, что спасатели уловили некий сигнал с глубины.

По его словам, источник находится на глубине 280 метров. В данный момент в зону поисков спускаются управляемые на расстоянии аппараты, передает телеканал G1 Globo.

При этом ранее на дне нашли 55-метровый объект. Однако, после исследования оказалось, что находка не имеет отношения к затонувшей подлодке.

Напомним, что "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в ноябре 2017 года. До сих пор найти ее не удалось.