Россия отказалась от полетов на Луну с американцами

На помощь Москве в создании своей станции на спутнике Земли придут страны БРИКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия не будет участвовать с американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway.

"Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему", – цитирует его РИА "Новости".

При этом Рогозин подчеркнул, что наши специалисты совместно со странами БРИКС попытаются создать собственную лунную научную станцию.

Он уточнил, что Россия начнет непилотируемую программу на спутник Земли уже в 2021 году.