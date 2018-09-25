Главное не замерзнуть: когда включат отопление в России

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На улицах и в квартирах продолжает холодать. Жители страны задаются
вопросом, когда включат отопление?
Согласно постановлению Правительства РФ отопительный сезон должен начаться после окончания 5-дневного периода, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 0 градусов. Однако по прогнозу Гидрометцентра в ближайшие дни ночью столбики термометров резко опустятся до нуля.
Чтобы не испытывать нервы жителей и не заставлять их жить в холоде, в Москве решили с 25 сентября включить отопление. Об этом сообщили в ПАО "МОЭК".
Отмечается, что сначала тепло подадут на объекты социальной и сферы, а уже после постепенно и в жилые дома.
При этом в Подмосковье отопление включат с 28 сентября, рассказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушкин, передает телеканал "360".
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