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Популярное лакомство оказалось опасным

Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс
Эксперты выявили правду о качестве творожного десерта

Кто бы мог подумать, что глазированные сырки вредны для здоровья. Однако именно к такому выводу пришли специалисты Росконтроля, сообщается на сайте ведомства.

Эксперты исследовали 7 сырков популярных торговых марок и обнаружили, что даже указанные на этикетке ГОСТ не гарантирует безопасности и качества продуктов. 

Подавляющее большинство сырков не соответствуют заявленной жирности: чаще всего она ниже той, что указана на этикетке.

В некоторых творожных лакомствах в полторы сотни раз превышено содержание дрожжей. Безопасной, с точки зрения экспертов, оказалась продукция лишь одной торговой марки.

Кроме того, в сырках нашли и следы фальсификации – чаще всего в продукцию добавляется крахмал, которого не должно быть в соответствии с пищевыми стандартами.

"Многие считают творожные сырки полезным продуктом и покупают детям как замену творогу... Важно помнить, что по пищевой ценности сырки ближе к кондитерским изделиям. В них много сахара... поэтому их нельзя рекомендовать для регулярного употребления не только детям, но и взрослым", – подчеркнула главный специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроля Ирина Аркатова.  

Валентина МАЙОРОВА
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