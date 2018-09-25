Популярное лакомство оказалось опасным

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Кто бы мог подумать, что глазированные сырки вредны для здоровья. Однако именно к такому выводу пришли специалисты Росконтроля, сообщается на сайте ведомства.
Эксперты исследовали 7 сырков популярных торговых марок и обнаружили, что даже указанные на этикетке ГОСТ не гарантирует безопасности и качества продуктов.
Подавляющее большинство сырков не соответствуют заявленной жирности: чаще всего она ниже той, что указана на этикетке.
В некоторых творожных лакомствах в полторы сотни раз превышено содержание дрожжей. Безопасной, с точки зрения экспертов, оказалась продукция лишь одной торговой марки.
Кроме того, в сырках нашли и следы фальсификации – чаще всего в продукцию добавляется крахмал, которого не должно быть в соответствии с пищевыми стандартами.
"Многие считают творожные сырки полезным продуктом и покупают детям как замену творогу... Важно помнить, что по пищевой ценности сырки ближе к кондитерским изделиям. В них много сахара... поэтому их нельзя рекомендовать для регулярного употребления не только детям, но и взрослым", – подчеркнула главный специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроля Ирина Аркатова.
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