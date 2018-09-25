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Санкт-Петербург накроет ураган

МЧС посоветовало горожанам подготовиться к погодному катаклизму

Штормовой ветер обрушится на Северную столицу в среду, 26 сентября, предупредило региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, наиболее сильно разгул стихии почувствуют жители прибрежных районов, где ветер усилится до 23 м/секунду.

В связи с ожидающейся неблагоприятной погодой горожанам порекомендовали убрать вещи с балконов и дворов домов, закрыть окна, а автомобили парковать подальше от деревьев и шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что после осенних штормов на берег выносит мертвых тюленей. Петербуржцев попросили сообщать об их обнаружении, пишет FlashNord.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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