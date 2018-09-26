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На Мадагаскаре обнаружили бубонную чуму

Фото: pixabay.com
Российских туристов призвали отказаться от поездок

В Республике Мадагаскар четыре человека погибли от чумы. Всего же заболевших страшной инфекцией зарегистрировано 16, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Причиной распространения чумы в стране, по данным ВОЗ, являются плохие санитарные условия жизни. От заболевания пострадали люди в 8 регионах островного государства. Местный Минздрав уточняет, что из 5 лабораторно подтвержденных случаев бубонная форма болезни обнаружилась в двух, а еще в трех – легочная.

"С 1980 года чума почти ежегодно регистрируется в стране с сентября по апрель. В среднем регистрируется от 300 до 600 случаев заболевания", – говорится в сообщении ведомства и отмечается, что предыдущая вспышка была в августе 2017 г., когда от легочной формы пострадали такие крупные города, как Антананариву и Туамасин.

Россиянам посоветовали учесть сложившуюся ситуацию при планировании поездок в регион, пишет FlashNord.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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