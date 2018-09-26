Петербург признали одним из самых безопасных городов

Петербург перестал быть "бандитским"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 26 сентября объявил, что город стал одним из самых безопасных в России.

Он добавил, что в прошлом году на нужды противопожарной и поисково-спасательной служб Северной столицы было направлено более 3,2 млрд руб., сообщает FlashNord.



В городском правительстве подчеркнули, что следить за безопасностью помогают и частные системы: во время проведения чемпионата мира по футболу работала система ТИОД, в которой используются камеры с возможностью распознавания лиц. А у населения стало популярным мобильное приложение АПК "Безопасный город".