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Петербург признали одним из самых безопасных городов

Петербург перестал быть "бандитским"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 26 сентября объявил, что город стал одним из самых безопасных в России.

Он добавил, что в прошлом году на нужды противопожарной и поисково-спасательной служб Северной столицы было направлено более 3,2 млрд руб., сообщает FlashNord

В городском правительстве подчеркнули, что следить за безопасностью помогают и частные системы: во время проведения чемпионата мира по футболу работала система ТИОД, в которой используются камеры с возможностью распознавания лиц. А у населения стало популярным мобильное приложение АПК "Безопасный город".

Валентина МАЙОРОВА
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