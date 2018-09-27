К Солнцу прилетело НЛО

Исследователь уверен, что это был корабль пришельцев

Широко известный в уфологических кругах эксперт Скотт Уоринг обнаружил на одном из выложенных в Сеть файлов NASA неопознанный объект, не замеченный американским аэрокосмическим агентством.

По его словам, NASA якобы зафиксировало НЛО около поверхности Солнца. Уфолог обратил внимание на траекторию движения "тарелки" и заявил, что таинственное небесное тело летало взад-вперед, разворачиваясь за несколько секунд.

По теме Нибиру атакует: НЛО мчатся к Земле

То, как двигался неизвестный предмет, и убедило Уоринга, что перед ним космический корабль инопланетян, а не астероид, метеорит или комета, заявил он на своей страничке в Facebook.