К Солнцу прилетело НЛО

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Широко известный в уфологических кругах эксперт Скотт Уоринг обнаружил на одном из выложенных в Сеть файлов NASA неопознанный объект, не замеченный американским аэрокосмическим агентством.
По его словам, NASA якобы зафиксировало НЛО около поверхности Солнца. Уфолог обратил внимание на траекторию движения "тарелки" и заявил, что таинственное небесное тело летало взад-вперед, разворачиваясь за несколько секунд.
То, как двигался неизвестный предмет, и убедило Уоринга, что перед ним космический корабль инопланетян, а не астероид, метеорит или комета, заявил он на своей страничке в Facebook.
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