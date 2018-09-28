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Безумный сентябрь: IPhone заставил россиян спать на улице

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Люди согревались одеялами и стояли под дождем

На Тверской улице началась продажа новых продуктов компании Apple. Первым владельцем вожделенного аппарата стал мужчина с талоном под номером 247. Фото: Агентство городских новостей

"Мне просто повезло. Я пришел сегодня в 06:35, взял талончик… Все. Купил себе", – приводит слова счастливого покупателя телеканал "360".

А вот первые 9 человек, которые несколько дней несли дежурство на Тверской уже с понедельника, не смогли реализовать свою мечту и продать места в очереди гражданам, жаждущим смартфонов. Самодельные палатки, дождь, сильный ветер, ночные бдения – упорные стояльщики в очереди выдержали все, но их энтузиазм не окупился. Фото: Агентство городских новостей

Самый первый человек в очереди рассчитывал, что получит за талончик с номером один 500 тыс. руб., но желающих не оказалось. Неудачливый бизнесмен на глазах у всех разорвал свой талон и ушел прочь – покупать новый гаджет он не собирался. Фото: Агентство городских новостей

По данным источника, к 09:40 в магазине на Тверской продали всего 2 новых iPhone. Фото: Агентство городских новостей

По сообщению Telegram-канала Daily Storm, сегодня купить новый iPhone без талонов, которые раздавали в магазине, не удастся. Фото: Агентство городских новостей

Добрый человек из очереди подарил талончик женщине, которая приехала за смартфоном для внука-инвалида, но не знала, что вход в магазин только по записи. Растроганная дама поблагодарила своих спасителей: "Какие вы все классные!" Фото: Агентство городских новостей


Валентина МАЙОРОВА
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