В Россию идет новый опасный грипп

Главный санитарный врач России рассказала о наступающей эпидемии

В этом году россияне могут столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа, рассказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

Она добавила, что такая ситуация – это норма, ежегодно вирус мутирует. Попова напомнила, что ежегодно в России на 5-7% повышается количество людей, сделавших себе прививку от гриппа. "В прошлом году перешагнули 50%, это очень хороший результат, который позволил нам пережить весь эпидсезон спокойно", – рассказала доктор в интервью НТВ.

По словам главного санитарного врача страны, в России складывается достаточно благоприятная эпидемиологическая обстановка. Россияне. к примеру. почти не болеют корью. "Если сравнивать наши 2 тыс. заболевших корью более чем с 40 тыс. в Европе, это, конечно, разные цифры и разные результаты", – подчеркнула Попова.