В Карелии выпал первый снег

К республике подбирается зима

В ночь на 28 сентября в Муезерском районе на севере Карелии в первый раз прошел снег.

В субботу и воскресенье по ночам на большей части территории республики ожидаются заморозки, сообщает FlashNord.

Жители Карелии делились друг с другом в Сети фотографиями заснеженных цветов и поздравляли друг друга с первым снегом.