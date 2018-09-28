В Карелии выпал первый снег

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В ночь на 28 сентября в Муезерском районе на севере Карелии в первый раз прошел снег.
В субботу и воскресенье по ночам на большей части территории республики ожидаются заморозки, сообщает FlashNord.
Жители Карелии делились друг с другом в Сети фотографиями заснеженных цветов и поздравляли друг друга с первым снегом.
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