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В Карелии выпал первый снег

К республике подбирается зима

В ночь на 28 сентября в Муезерском районе на севере Карелии в первый раз прошел снег.

В субботу и воскресенье по ночам на большей части территории республики ожидаются заморозки, сообщает FlashNord.

Жители Карелии делились друг с другом в Сети фотографиями заснеженных цветов и поздравляли друг друга с первым снегом.

Валентина МАЙОРОВА
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