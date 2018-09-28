Герасименко: в борьбе со смертностью от рака поможет новое высокотехнологичное оборудование

Специализированная диагностика и лечение, назначенные своевременно, играют ключевую роль в спасении жизней больных

Одной из главных причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний является онкология. Сегодня связанные со злокачественными новообразованиями болезни хорошо поддаются лечению при условии, что тревожные симптомы выявят как можно раньше – на I-II стадиях. Одним из важнейшим условий успешной работы медиков является высокотехнологичное оборудование, подчеркнул руководитель направления федерального партийного проекта "Здоровое будущее", член комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко.

"…важнейшую роль тут должны играть врачи первичного звена, ключевым аспектом работы которых должна стать онконастороженность. И именно высокотехнологичное оборудование позволит снизить уровень смертности от онкозаболеваний", – отметил Герасименко, комментируя комментируя заявление председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о поставках новой аппаратуры во все российские регионы.

Если в ходе диспансеризации или на амбулаторном приеме возникает подозрение на онкологию, пациента необходимо немедленно направлять на спецдиагностику и назначать лечение, заявил депутат. Высокотехнологичное оборудование должно быть доступно всем россиянам независимо от того, где они живут.

В федеральных проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящий в Национальный проект "Здравоохранение", включены мероприятия по всем направлениям диагностики и лечению онкозаболеваний на федеральном и региональном уровнях.

Особое внимание партийный проект "Здоровое будущее" уделяет профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний.

"Совместно с федеральным министерством здравоохранения и нашими координаторами в регионах мы будем следить за реализацией национального проекта "Здравоохранения" на местах", – подытожил Герасименко.

Ранее на заседании правительства 27 сентября Дмитрий Медведев сообщил о поставках нового оборудования во все регионы, центры и остальные медучреждения, где диагностируют и лечат онкологию на ранней стадию. Кроме того, переоснастят региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Также важно разобраться с дефицитом кадров.