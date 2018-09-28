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Качкаев: благоустройством парков довольны 83 процента россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В акции "Твой парк" участвовали 60 регионов нашей страны

Итоги прошедшей в рамках партпроекта "Городская среда" акции подвели в "Единой России".

Результаты одобрили более 80 процентов опрошенных граждан. Однако есть и моменты, на которые депутатов попросили обратить особое внимание. Это детские площадки, туалеты и зоны воркаутов. Об этом рассказал координатор партпроекта "Городская среда" Павел Качкаев.

Более всего проделанная в рамках акции "Твой парк" работа пришлась по душе жителям ЦФО (86%), ПФО (85%) и УФО (85%).

Уборные стали самым желанным объектом в благоустроенных парках. На втором месте расположились игровые комплексы для детей и беседки там, где изначально их установка не была предусмотрена. И третьим по популярности пунктом стали зоны воркаутов, проката спортинвентаря, которые пользуются спросом в последнее время, а также уличные кафе, – уточнил Качкаев.

Были и не совсем обычные просьбы. Так, жители Волгоградской области попросили летний кинотеатр, в Пензенской области мечтают о площадке для скейтбордистов, в Калужской области и на Ставрополье не хватает питьевых фонтанчиков, а в Магаданской области пожелали теннисный корт.

Большая часть парков в рамках реализации партийного проекта "Единой России" благоустраивается в несколько очередей. Благодаря постепенной работе есть возможность дополнительно учесть пожелания россиян, сказал Качкаев.

"Мы собрали предложения жителей, которые впоследствии будут воплощены в жизнь. Координаторы проекта в регионах доведут эти пожелания до муниципалитетов и будут отстаивать позицию жителей при дальнейших работах, в том числе и за счет внебюджетных средств. В следующем году мы проверим, какие из предложений жителей были учтены", – отметил он.

Опрос россиян в парках провели активисты проекта "Городская среда". Его целью было узнать реальное отношение граждан к таким мероприятиям и уточнить, чего именно не хватает жителям.

Виктория БАЛАЯН
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