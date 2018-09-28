В Октябрьском направлении появится пересадка "сухие ноги"

ТПУ будет готов до конца 2019 года

Транспортно-пересадочный узел "Николаевская" заработает до конца следующего года. Он объединит станцию МЦК "Лихоборы" и платформу "НАТИ" Октябрьского направления железной дороги.

Технологическая часть ТПУ готова на четверть, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. "Мы планируем, что пересадка "сухие ноги" между Октябрьским направлением железной дороги и МЦК откроется до конца 2019 года", – обнадежил глава стройкомплекса.

В "комплекте" ТПУ будет юго-западный терминал, благодаря которому пассажиры смогут сразу выходить к МЦК "Лихоборы", к надземному пешеходному переходу над ж/д путями, к переходу над автомагистралью и к павильону, который обеспечивает доступ на платформы станции "НАТИ". Подъехать к узлу можно с Северо-Восточной хорды. Магистраль недавно открыл столичный градоначальник Сергей Собянин.

"Новый транспортный узел позволит снизить нагрузку на Ярославский вокзал и станции метро "Комсомольская" и "Петровско-Разумовская", обеспечит безопасный переход пассажиров через железнодорожные пути, повысит транспортную доступность районов Головинский и Западное Дегунино", – пояснил Хуснуллин.

Кроме того, отметил он, ТПУ сыграет важную роль в строительстве электродепо "Лихоборы" на Люблинско-Дмитровской линии метро, так как будет обечпечивать транспортное обслуживание.