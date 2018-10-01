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Умер известный украинский писатель

В последнее время он боролся с серьезной болезнью

Литератор и журналист Ярема Гоян ушел из жизни в 78 лет на Украине.

О смерти Гояна сообщил 29 сентября Василь Кличак на своей страничке в Facebook. Гоян стоял во главе издательства детской литературы "Радуга" с 1987 по 2011 год. Как сообщает "112.ua", писатель отошел от дел, чтобы ухаживать за больной женой.

Гоян – автор десятков художественных и культурологических книг, лауреат множества национальных литературных премий. 

Валентина МАЙОРОВА
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