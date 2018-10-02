В Подмосковье вызволили из заточения пенсионерку

Дом отшельницы превратился в развалины

На окраине небольшого поселка Снегири в городском округе Истра почти без окон и дверей стояла полуразрушенная изба. В ней проживала 69-летняя пенсионерка, которая не собиралась покидать жилище.

Продукты питания ей приносили соседи и передавали через форточку, поскольку вход в дом скрался под грудой камней. Примерно год назад помещение развалилось пополам. Все призывы соцслужб покинуть избу пожилая женщина отклоняла. Наконец, она сдалась.

"Мы к ней неоднократно приезжали и предлагали различные варианты переезда. Пытались связаться и с ее родственниками, однако тут успехов добиться также не получилось: близких родственников у нее нет, а дальние отказались от жительницы. Но все же на днях после очередных длительных переговоров через форточку пенсионерка наконец-то согласилась на эвакуацию. Мы очень рады, что эта история закончилась положительно, особенно в преддверии зимнего периода", – рассказали корреспонденту "Подмосковье сегодня" в пресс-службе администрации городского округа Истра.

Пенсионерку разместили в учреждении социальной реабилитации. Уход и заботу ей обеспечивают специалисты.