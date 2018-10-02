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Директора музея в Карелии подозревают в растлении несовершеннолетнего

Под раздачу попал и его подельник

В центре скандала оказались жители Медвежьегорского района.

Директора районного музея и его предполагаемого сообщника подозревают в разврате по отношению к несовершеннолетнему. Следователи намерены просить суд о заключении обоих под стражу. Об этом говорится на сайте Следкома по республике.

"По версии следствия,  в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В ходе проведения следственных действий один из подозреваемых дал признательные показания о совершенном преступлении", - отмечается в сообщении.

Имена попавших в грязную историю мужчин публикует FlashNord со ссылкой на собственные источники.

Виктория БАЛАЯН
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