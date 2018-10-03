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Страшная развязка: 25 лет расстрелу Белого дома

Фото Олега Власова /ИТАР-ТАСС Фото Романа Денисова /ИТАР-ТАСС/
Фото Игоря Зотина /ИТАР-ТАСС/ Фото Денисов Роман/Фотохроника ТАСС Фото Владимира Мусаэльяна /ИТАР-ТАСС/
Переворот стал отправной точкой новой России

"Черный октябрь", "Ельцинский переворот" и так далее. У события, которое 25 лет назад устроило революцию в сознании советских граждан 3 и 4 октября, несколько названий. Однако объединяет их одно – расстрел Белого дома.

Фото Игоря Зотина /ИТАР-ТАСС/

Танками в городе закончилось противостояние двух ветвей власти, старого и нового режимов. "Схватка" российского президента Бориса Ельцина и председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова закончилась поражением последнего.

Фото Романа Денисова /ИТАР-ТАСС/

Для достижения поставленной цели все средства хороши – таким принципом руководствовались обе стороны, заручившись поддержкой народных масс. За демократов во всех смыслах слова выступили бунтари-артисты.

Фото Олега Власова /ИТАР-ТАСС

Парламент привлек вооруженных бойцов. А кульминацией "Октябрьского восстания 1993 года" стал приказ Ельцина о расстреле здания правительства. Именно он дал отмашку танкам.

Фото Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

Жертвами переворота стали от полутора сотен до двух тысяч человек. Команда президента окрестила события давно минувших лет "торжеством демократии". Проигравшая сторона – "крахом российского парламентаризма".

Фото Владимира Мусаэльяна /ИТАР-ТАСС/

Оксана ПОДТУРКИНА
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