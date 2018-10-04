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Любая мелочь может спасти детскую жизнь

Фото: Пресс-служба
В России стартует ежегодная благотворительная акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь!"

Фонд "Линия жизни" собирает монеты, которые копятся без дела в наших домашних копилках и пылятся на полках. Этой весной ими было собрано 1 530 475 рублей 98 копеек. Данная сумма позволила пройти лечение двум подопечным фонда. За все время существования акции с 2009 года удалось получить средства для помощи 83 тяжелобольным детям. 

Фаина Захарова, президент благотворительного фонда "Линия жизни": "Прежде всего, значимо желание человека помогать. Каждый помогает от всего сердца, кто-то несет мелочь, а кто-то становится волонтером. Благодарим всех вас за оказанную детям помощь и за каждый принесенный вами рубль".

В этом году сбор пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Волгограде. В городах-участниках откроются пункты приема мелочи, куда можно принести свои монетки на помощь тяжелобольным детям, подопечным благотворительного фонда "Линия жизни". Надо отметить, что 100% поступающих в фонд денег идут на программы фонда, оплату медицинских инструментов и операций, закупку медицинского оборудования для российских больниц и финансирование медицинских исследований.

Присоединиться к акции можно не только принеся свою копилку, но также установив банку для мелочи у себя на работе и рассказав об акции своим друзьям и знакомым. Наклейки для банок можно получить в офисах "Линии жизни". Чем больше людей придут на пункты приема мелочи, тем больше тяжелобольных детей будет спасено с нашей с вами помощью.

Этой осенью сбор осуществляется для Фомичева Артема (2005 г.р.) из Череповеца. У мальчика остеосаркома правой большеберцовой кости. В самое ближайшее время планируется проведение хирургического лечения. Для операции Артему требуется онкологический раздвижной эндопротез. Его стоимость составляет 1 251 143 рубля.

Расписание и пункты приема мелочи:

МОСКВА
Любой день – терминалы "Монетной компании" по приему мелочи.
Адреса и время работы терминалов смотрите на сайте.

13 и 14, 20 и 21 октября с 12:30 до 16:30
Сад "Эрмитаж" (Каретный Ряд, д. 3, войти через главный вход, после направо – к беседке). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12–21 октября с 11:00 до 21:00
Благотворительные магазины "Спасибо!" по адресам:
— Чкаловский пр., д. 5 (ст. метро "Чкаловская");
– ул. Гороховая, д. 50/79 (ст. метро "Сенная площадь", "Садовая", "Спасская");
— Ковенский пер., д. 23 (ст. метро "Площадь Восстания", "Чернышевская");
— 8-я линия Васильевского острова, д. 55 (ст. метро "Василеостровская");
— Нарвский пр., д. 19 (ст. метро "Нарвская");
— ул. Маршала Говорова, д. 14 (ст. метро "Кировский завод").

ВОЛГОГРАД
13 октября с 13:00 до 18:00
ТЦ "Ворошиловский" (центральный атриум);
14 октября с 13:00 до 18:00
ТЦ "Акварель" (внутри у входов Волга и Ахтуба).

СОЧИ
27–28 октября с 12:00 до 17:00
ул. Навагинская, 11, ТРЦ "Сити Плаза", 3 этаж, семейная блинная "ПапаБлин";
19, 22 и 25 октября в 19:30
ДС "Большой Олимп", парк ХК "Сочи".

Отдел информации
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