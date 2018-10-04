Непогода обосновалась в Северной столице

Завтра в городе снова будет сильный ветер. Спасатели предупредили жителей об опасности и попросили быть внимательнее.

Порывы ветра, который будет юго-западным, западным, могут достигать 12 метров в секунду, говорится на сайте главка МЧС по Петербургу. Зато воздух немного прогреется – завтра синоптики обещают до плюс 11 градусов.

Сотрудники МЧС настоятельно советуют горожанам обходить шаткие конструкции и другие сооружения, которые могут представлять опасность, отмечает FLASHNORD.