Эксперт: Задержание гендиректора Каспийского завода листового стекла – сигнал "Евродону" и "Аркаиму"

В Дагестане накануне, 4 октября, задержали гендиректора Каспийского завода листового стекла (КЗЛС) Игоря Кремера и его заместителя Анвара Фахрутдинова. Его подозревают в хищении из бюджета более 38 млн рублей. По факту хищения заведено уголовное дело. В ближайшее время должен состояться суд, на котором решится вопрос о взятии обоих под стражу, сообщает "Комсомольская правда на Северном Кавказе" со ссылкой на врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по республике Дагестан Руслана Ибрагимгаджиева.

Игорь Кремер занимает должность генерального директора крупнейшего на юге России предприятия по производству полированного листового стекла АО "Каспийский завод листового стекла". С 2013 г. Дагестан поставляет его бесцветное стекло почти во все регионы России и даже в страны зарубежья. Почти 30% от всей произведенной продукции отгружается в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Украину и Турцию.

В августе 2015 г. завод был почти банкротом. Игорь Кремер не раз признавался в интервью, что предприятие испытывало серьезные финансовые трудности и было на грани банкротства. Причиной финансовых неурядиц завода стали накопившиеся кредитные долги – порядка 16 млрд руб., 15 млрд из них завод был должен был Внешэкономбанку.

Генеральный директор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Виталий Ушканов считает, что задержание руководства КЗЛС – сигнал прежде всего всем должникам Внешэкономбанка. "ВЭБ тем самым демонстрирует, что настроен серьезно в отношении противоправной деятельности менеджеров своих активов и конкурсных управляющих. Кроме прочего, это еще и сигнал его должникам, и тут в первую очередь приходит в голову "Евродон" и "Аркаим", – что банк не намерен терпеть невозврат кредитов и растаскивание предприятий по кускам".