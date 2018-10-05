Эксперты заступились за "Петелинку"

Птицефабрика должна остаться в строю

Участники продовольственного рынка не согласны с выводами Россельхознадзора в отношении Петелинской птицефабрики. Предприятие входит в группу "Черкизово" и выпускает продукцию под брендом "Петелинка".

На этой неделе ведомство предупредило, что фабрику могут закрыть, а производителя – оштрафовать. Специалисты надзорной структуры нашли в магазинной продукции сальмонелл. Уточним, что речь идет именно о товарах с прилавка. Само предприятие инспекторы не проверяли.

На его защиту встал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, Россельхознадзор в ситуации с "Петелинкой" действует непрофессионально, поскольку сделал выводы, полагаясь только на результат розничной "ревизии".

"Останавливать предприятие можно только после его комплексной проверки, если там выявлены системные нарушения, а не после единичной проверки магазина", – пояснил народный избранник, подчеркнув, что появление сальмонеллеза в мясной продукции могло спровоцировать неправильное хранение.

С Онищенко согласны и другие опрошенные "Утро.ру" эксперты. Так, президент Мясного союза России Мушег Мамиконян заявил, что бактерия может поразить продукцию за пределами предприятия.

"Сальмонелла могла пасть в продукцию на любом этапе – во время транспортировки или в оптовом звене. Это не зависит от производителя и от этого ни одно предприятие не застраховано", – заверил специалист.

Патогенные микроорганизмы в сырой продукции – распространенное явление. Они погибают под действием термической обработки, подчеркнул Мамикоян, напомнив также о соблюдении основных санитарных норм.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева ранее говорила, что сальмонелла может быть распространена повсеместно. "Мы же не едим сырую курицу, надо мыть руки, надо приготавливать. Мне даже смешно, что они там поймали. Я могу эту сальмонеллу найти в вашей квартире, и в своей тоже", – констатировала директор Росптицсоюза в интервью Business FM.

"Петелинку" также поддержал депутат ГД, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Балыбердин. Законодатель раскритиковал "политику" надзорного ведомства. "Проверили один магазин, другой, третий. А саму фабрику проверяли? Проводилась ли комплексная проверка предприятия? Если нет, то это непрофессиональный подход. Ведь сальмонелла может попасть в продукцию на любом этапе: и во время неправильной транспортировки, и при хранении на складах. И в том числе надо контролировать и торговые точки – а как хранится на полках магазинов охлажденная продукция?", – возмутился парламентарий.

Он порекомендовал инспекторам Россельхознадзора навестить других производителей, чтобы проверить, как они соблюдают санитарные требования.