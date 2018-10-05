Его 12-летнюю сообщницу поместили в спецучреждение

Расчленившего и съевшего свою жертву 22-летнего молодого человека изолировали от общества. Каннибала заключили под стражу, сообщила пресс-служба Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

"Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство следователя удовлетворил", – говорится в релизе.

Подозреваемый зарубил приютившего его парня. Затем тело расчленил и зажарил. Вместе с ним была задержана 12-летняя девочка.

Злоумышленник подробно рассказал о зверской расправе. Его спутница также была допрошена и посещена в спецучреждение для подростком, уточняет FlashNord.