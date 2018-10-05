Спецагентов вывели на чистую воду

В интересах страны можно и поступиться законом. По такому принципу работали осведомители и агенты MI5. Им разрешалось убивать, пытать, насиловать. И это далеко не весь перечень дозволенного британским разведчикам. Главное – действовать в общественных интересах.

И так на протяжении почти 30 лет. Одобрение британского суда преступные деяния впервые получили после заявления союза правозащитных организаций о том, что эта политика незаконная. Эти доводы могут стать первым шагом к нарушению основных прав человека, таких как запрет на применение пыток.

"Это тот случай, когда службы могут самостоятельно наделить себя иммунитетом от уголовного законодательства", – цитирует адвоката союза правозащитников Бена Джаффи The Times.

Он подчеркнул, что методика возникла с 1990-х годов. Неизвестные детали были озвучены на рассмотрении дела, которое возбудили правозащитные организации из Лондона и Северной Ирландии.

"Мы хотим знать, существует ли правительственная политика, позволяющая агентам MI5 безнаказанно совершать серьезные преступления, такие как пытки и убийства. Хотя наши разведывательные службы играют важную роль в обеспечении безопасности этой страны, из этого не следует, что агенты могут иметь право нарушать закон без ограничений", – заявила правозащитница Майя Фоа.

Она убеждена: если такая политика имела место быть и продолжает существовать, то общественность и власть имеют полное право контролировать происходящее. Однако британские спецслужбы, МИД и МВД ответили правозащитнице отказом, сославшись на соображения национальной безопасности.