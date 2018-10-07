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Хуснуллин рассказал о проектировании трех новых корпусов в Международном медицинском кластере в Сколково

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Открытие запланировано на 2022 год

Активная работа над проектами началась после успешного запуска Диагностического корпуса, которым управляет "Хадасса Медикал". Подробности грядущих перемен раскрыл заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Так, в Терапевтическом корпусе разместится филиал израильской клиники Hadassah – "Хадасса Медикал". Услугами профессионалов смогут воспользоваться до ста тысяч пациентов в год, отметил он. Площадь корпуса составит 20 тысяч квадратных метров.

26 тысяч человек в год сможет принимать "Умный госпиталь будущего" Bundang. Современная клиника, оснащенная по последнему слову техники, займет 48 тысяч квадратных метров. Здесь пациентов будут консультировать специалисты в областях кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии. Кроме того, "Умный госпиталь" будет специализироваться на диагностике и комплексных медицинских осмотрах.

Научной и образовательной деятельностью займется столичный госпиталь "Бундан". Речь идет об исследовательских программах в сфере генетики, а также о разнообразных тренингах и программах подготовки и повышения квалификации для врачей, медсестер, фармацевтов и медицинских техников.

Оператором центра французской медицины, возможно, станет Университетский госпиталь Страсбурга. Здесь специалисты будут принимать пациентов по направлениям: онкология, кардиология, травматология, ортопедия, урология, гинекология. Все перечисленные корпуса откроются, по предварительной информации, в 2022 году.

Образовательный проект медицинского кластера может появиться на базе Университета Страсбурга. Это будет медуниверситет, который предложит программы непрерывного образования для врачей, курсы, семинары, стажировки для молодых специалистов и дистанционное обучение с применением цифровых технологий визуализации. Проект университета реализуют второй очередью. Планируется, что это будет в 2023 – 2024 гг.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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