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Стартовало строительство Южного участка БКЛ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Полностью кольцо завершат до конца 2023 года

О начале работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас специалисты занимаются переустройством инженерных коммуникаций: газопровода, тепловых и электрических сетей, дождевой канализации, отметил глава Стройкомплекса.

Глубина заложения этого участка метро будет небольшой – 23,8 метра.

Напомним, Большая кольцевая линия метро будет состоять из 31 станции. Ее длина составит около 70 километров. В феврале 2018 года успешно открылся первый участок БКЛ – "Петровского парка" до "Делового центра".

Планируется, что полностью строительные работы закончатся к концу 2023 года.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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