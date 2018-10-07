Стартовало строительство Южного участка БКЛ

Полностью кольцо завершат до конца 2023 года

О начале работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас специалисты занимаются переустройством инженерных коммуникаций: газопровода, тепловых и электрических сетей, дождевой канализации, отметил глава Стройкомплекса.

Глубина заложения этого участка метро будет небольшой – 23,8 метра.

Напомним, Большая кольцевая линия метро будет состоять из 31 станции. Ее длина составит около 70 километров. В феврале 2018 года успешно открылся первый участок БКЛ – "Петровского парка" до "Делового центра".

Планируется, что полностью строительные работы закончатся к концу 2023 года.



