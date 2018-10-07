Стартовало строительство Южного участка БКЛ

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
126 новости
О начале работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Сейчас специалисты занимаются переустройством инженерных коммуникаций: газопровода, тепловых и электрических сетей, дождевой канализации, отметил глава Стройкомплекса.
Глубина заложения этого участка метро будет небольшой – 23,8 метра.
Напомним, Большая кольцевая линия метро будет состоять из 31 станции. Ее длина составит около 70 километров. В феврале 2018 года успешно открылся первый участок БКЛ – "Петровского парка" до "Делового центра".
Планируется, что полностью строительные работы закончатся к концу 2023 года.
В армии Незалежной все очень плохо с едой