Скончался министр культуры Киргизии

Султан Жумагулов долгое время боролся с онкологией

Он ушел из жизни в ночь на 8 октября. Жумагулову было 59 лет.

О смерти министра РИА "Новости" сообщила представитель кабмина Киргизии. Пост министра культуры Жумагулов занимал с ноября 2017 года.