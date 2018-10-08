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Скончался министр культуры Киргизии

Султан Жумагулов долгое время боролся с онкологией

Он ушел из жизни в ночь на 8 октября. Жумагулову было 59 лет.

О смерти министра РИА "Новости" сообщила представитель кабмина Киргизии. Пост министра культуры Жумагулов занимал с ноября 2017 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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