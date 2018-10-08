БКЛ оживит транспортную систему столицы

Линия объединит метрополитен, МЦК, центральные диаметры и ж/д направления

Строительство Большой кольцевой линии упростит дорогу в любую точку города жителям и гостям столицы. Сеть пересадок, предусмотренная при возведении БКЛ, превратит в единую систему метрополитен, МЦК, центральные диаметры и железнодорожные направления. Обрадовал москвичей заммэра Марат Хуснуллин.

"Строительство БКЛ является огромным шагом с точки зрения развития транспортной инфраструктуры города. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 5 пересадок на первоочередные МЦД "Одинцово-Лобня" и "Подольск-Нахабино", 11 пересадок на линии железной дороги", – пояснил глава стройкомплекса, сообщается в релизе.

Обширная пересадочная сеть за пределами действующего кольца, подчеркнул Хуснуллин, существенно сократит время в пути между периферийными районами Москвы. Кроме того, БКЛ разгрузит существующие линии метро.

Заммэра также отметил крупнейшие транспортно-пересадочные узлы, среди которых будут "Деловой центр", "Нижняя Масловка", "Нижегородская" и "Улица Новаторов". Последняя станция появится на южном участке БКЛ. Там сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля на отрезке от "Каховской" до "Зюзино".

Участок вместит три станции, свяжет подземку с проектируемой Коммунарской линией и сделает более комфортной жизнь полумиллиона москвичей, проживающих в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино.