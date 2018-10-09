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Вокруг Минобороны развязался новый коррупционный скандал

Возбуждено дело о хищении

Речь идет о солидной сумме – 188 млн руб. были выделены на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны РФ. Однако дело не сдвинулось с мертвой точки, говорится в материале Генпрокуратуры.

"В 2012-2013 годах ООО "Радиострой" в рамках договора субподряда получило от института авансы в общей сумме 188 миллионов рублей. При этом свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО "31 ГПИСС" оно не выполнило и платежи не возвратило", – цитирует заявление ведомства "РИА "Новости".

При этом заказчик не удосужился вернуть авансы по банковским гарантиям, так что деньги взыскать не получится. Деяние подпадает под статью "Мошенничество в особо крупном размере" и грозит десятью годами заключения. Это максимальная санкция. Детали дела, в том числе наличие подозреваемых, пока не разглашаются.

Оксана ПОДТУРКИНА
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