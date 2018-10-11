Стенд "Черкизово" покорил "Золотую осень"

Компания угощала гостей выставки своей продукцией

В Москве в эти дни проходит одна из самых масштабных ярмарок страны. На "Золотую осень" съехались производители со всех уголков нашей родины. Одним из самых популярных стендов агропромышленной выставки стал стенд группы "Черкизово" – крупнейшего производителя мясной продукции в России.

В "экспозиции" был представлен широкий выбор самых разнообразных изделий, в том числе под маркой "Петелинка", которая сейчас по праву считается лучшим брендом мяса птицы в стране. Данная продукция соответствует всем требованиям здорового питания, она не содержит консервантов и добавок с индексом Е, поскольку птица выращивается на собственных зерновых культурах без добавления стимуляторов роста. "Черкизово" гарантирует контроль безопасности и качества "Петелинки" на всех этапах производства.

Сегодня в ассортименте "Петелинки" – 35 позиций. Сюда входит большое разнообразие разделанного куриного мяса, субпродукты, шашлыки, наггетсы, котлеты и колбасы. Узнаваемость бренда "Петелинка" среди российских покупателей превышала 35%. Такие данные приводят в компании за прошлый год, отмечая, что спрос на изделия марки постоянно растет.

Впрочем, в этом можно было убедиться на ярмарке "Золотая осень". Ее гости и участники охотно пробовали продукцию "Петелинки". В первый день выставки, 10 октября, их угощали домашней пастой в сырном соусе со слайсами куриного мяса и песто из черемши. Сытный, вкусный и полезный кулинарный шедевр приготовил Николай Сарычев – член испанской ассоциации шеф-поваров и член Национальной гильдии шеф-поваров.

На следующий день он угощал посетителей стенда "Черкизово" пористыми блинами с карпачо из индейки под брендом "Пава-пава". Это еще один вкусный и свежий продукт от группы. Инновационный проект по выращиванию индейки она запустила три года назад совместно с испанским холдингом Grupo Fuertes. Птица выращивается в экологически чистом месте – в Тамбовской области. Поэтому продукция этой марки попала также на стенд региона.

"Золотую осень" на ВДНХ открыли накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава столичного региона летом отмечал крупных инвесторов, среди которых назвал "Черкизово".

"Я хочу пожелать группе дальнейшего развития, – сказал Воробьев. – А мы со своей стороны – и на уровне городского округа, и на уровне регионального правительства – заинтересованы в том, чтобы вы осуществляли инвестиции, чтобы открывались новые фабрики и заводы в нашем Подмосковье. И у нас большая программа поддержки группы как по участию в инфраструктуре, так и по предоставлению земли".

"Золотая осень" закроется в субботу, 13 октября.

Отметим, группа "Черкизово" занимает первое место по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы. Компания является второй в стране по производству свинины. Ее основные бренды – "Петелинка", "Черкизово", "Пава-Пава". В 2017 г. группа выработала около 1 млн т мясной продукции. Прошлогодняя выручка "Черкизово" увеличилась на 10% и составила 90,5 млрд рублей.