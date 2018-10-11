Умер художник и ветеран ВОВ Анатолий Левитин

За свою жизнь он успел написать сотни картин и получить множество престижных наград

На 97-м году жизни не стало живописца Анатолия Левитина. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств, в которой Левитин занимал пост вице-президента.

Левитин успел написать около 800 картин и благодаря своим достижениям на этом поприще получил звание народного художника РСФСР.

"Лучшие из его картин посвящены событиям Октябрьской революции, Великой Отечественной войне, спорту, труду, комсомольским ударным стройкам и повседневному быту советского человека", – отметили в академии.

Кроме того, он принимал участие в войне против гитлеровской Германии. За это он удостоился ордена Великой Отечественной войны II степени, ордена Дружбы и ордена Почета.

