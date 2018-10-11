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"Черкизово" постоянно совершенствует систему контроля

Фото: facebook.com/pg/Petelinka
Компания усилит мониторинг за температурой и условиями транспортировки продукции в магазины

Безопасность и отменное качество продукции – прежде всего. Такого принципа придерживаются в группе "Черкизово".

Компания уверена в пользе того, что производит, и тем не менее постоянно совершенствует систему контроля. Крупнейший российский производитель всегда готов к сотрудничеству с надзорными госструктурами. Так в группе прокомментировали заявление главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, который попросил "Черкизово" усилить внутренний контроль.

"Мы просто выработали механизм, чтобы они помимо своей лаборатории еще использовали нашу центральную научно-методическую лабораторию для того, чтобы осуществлять систему внутреннего контроля", – цитирует главу надзорного ведомства "Интерфакс".

По мнению Данкверта, производитель уделяет большое внимание безопасности выпускаемой продукции, бренд "Петелинка" не является исключением. Претензии к торговой марке будут урегулированы в рабочем порядке, пообещал руководитель Россельхознадзора.

В начале месяца инспекторы службы по Москве, Московской и Тульской областям нашли в магазинной продукции Петелинской птицефабрики сальмонелл. Речь идет именно о товарах с прилавка. Само предприятие инспекторы не проверяли. Фабрика входит в группу "Черкизово" и выпускает продукцию под брендом "Петелинка".

Ведомство предупредило, что завод могут закрыть на 90 суток, а производителя – оштрафовать. Хотя предприятие неоднократно проходило проверку во всех смыслах данного слова. Претензий к фабрике не было ни прошедшим летом, ни этой осенью.

В группе не сомневаются в качестве и безопасности производимой продукции, при производстве которой соблюдаются все необходимые требования. В то же время компания охотно идет на контакт с надзорным ведомством.

"Группа "Черкизово" готова всячески сотрудничать с Россельхознадзором и усиливать контроль как в своей лаборатории, так и контроль за продукцией в торговых точках", – заверила представитель социально ответственной компании, пообещав, что мониторинг за качеством продукции на всех этапах будет усилен. Более пристально специалисты будут следить за температурой хранения и условиями транспортировки продукции в розничное звено.

Группа – владелец инновационного научно-испытательного центра, который котируется в Европе, по исследованию и разработке продуктов питания. НИЦ "Черкизово" также оказывает услуги другим игрокам агрорынка, региональным ветеринарным управлениям и собственно Россельхознадзору.

Этой осенью центр, где работают высококлассные специалисты, вошел в топ-10 лучших европейских лабораторий. Он занял 9-е место из 120. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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