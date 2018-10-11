Младшего брата Кокорина арестовали

Судебное заседание продолжается

Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря младшего брата Александра Кокорина Кирилла, подозреваемого в хулиганстве и побоях.

Об этом сообщается на сайте суда. Ранее ТАСС опубликовал информацию о том, что суд отклонил ходатайство следствия о помещении под стражу младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла.

По данным 78.ru, сейчас суд решает вопрос о мере пресечения для Александра Кокорина и Павла Мамаева. Следствие ходатайствует об аресте футболистов "Зенита" и "Краснодара".

