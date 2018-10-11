Доигрались: Кокорина и Мамаева арестовали

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Столичный Тверской суд арестовал на два месяца футболиста "Зенита" Александра Кокорина.
Об этом сообщается на сайте суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина на срок до 8 декабря", – приводит ТАСС слова судьи.
Также судья принял решение оставить и Павла Мамаева под стражей до 8 декабря, сообщается на сайте суда.
При этом Мамаев заявил, что во всем виноват Кокорин. По словам Павла, из видео, записанного в кафе становится понятно, что в драку полез Александр, а Мамаев подошел к столику чиновника после окончания потасовки, сообщает телеграм-канал Mash.
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