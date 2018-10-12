В Турции поймали боевиков из России

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Двое граждан России задержаны в Турции. Их подозревают в террористической деятельности в составе запрещенной в РФ группировки ИГ.
"Подтверждаем факт задержания двух российских граждан, другие обстоятельства выясняем", – сообщила РИА "Новости" пресс-атташе российской дипмиссии в Анкаре Ирина Касимова.
Накануне появилась информация, что в турецкой провинции Кайсери были захвачены семеро боевиков, в том числе россияне Рашид Еникеев и Элана Рахманова. По некоторым данным, Еникеев уже числился в международном розыске по обвинению в терроризме.
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