В Турции поймали боевиков из России

Арест подтвердили в дипломатическом ведомстве

Двое граждан России задержаны в Турции. Их подозревают в террористической деятельности в составе запрещенной в РФ группировки ИГ.

"Подтверждаем факт задержания двух российских граждан, другие обстоятельства выясняем", – сообщила РИА "Новости" пресс-атташе российской дипмиссии в Анкаре Ирина Касимова.

Накануне появилась информация, что в турецкой провинции Кайсери были захвачены семеро боевиков, в том числе россияне Рашид Еникеев и Элана Рахманова. По некоторым данным, Еникеев уже числился в международном розыске по обвинению в терроризме.