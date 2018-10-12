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В Турции поймали боевиков из России

Арест подтвердили в дипломатическом ведомстве

Двое граждан России задержаны в Турции. Их подозревают в террористической деятельности в составе запрещенной в РФ группировки ИГ.

"Подтверждаем факт задержания двух российских граждан, другие обстоятельства выясняем", – сообщила РИА "Новости"  пресс-атташе российской дипмиссии в Анкаре Ирина Касимова.

Накануне появилась информация, что в турецкой провинции Кайсери были захвачены семеро боевиков, в том числе россияне Рашид Еникеев и Элана Рахманова. По некоторым данным, Еникеев уже числился в международном розыске по обвинению в терроризме. 

Вера СВЕТЛОВА
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