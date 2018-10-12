Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Первая клиника в Сколково за месяц приняла больше ста пациентов

Фото: stroi.mos.ru
У москвичей появилась возможность лечиться у лучших специалистов со всего мира

Филиал израильского лечебного учреждения "Хадасса" – первенец Международного медицинского кластера. Диагностический корпус клиники открылся недавно и уже принял более ста пациентов. Как только она приступит к полноценной работе, это количество увеличится в разы, пообещал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Первый диагностический корпус этой клиники открылся для пациентов в сентябре. После выхода на полную мощность специалисты смогут принимать там до 100 тысяч пациентов в год", – заверил глава стройкомплекса, передает пресс-служба департамента. 

Он отметил, что следующим на территории медкластера появится многопрофильный онкодиспансер. А к 2021 году столичные власти планируют достроить терапевтический корпус планируется завершить в 2021 году.

Фото: stroi.mos.ru

Кроме того, на стадии проекта сейчас находится многофункциональный корпус "Умного госпиталя будущего" Bundang, который разрабатывается совместно с Минздравом Южной Кореи. Планируется, что он откроет свои двери в 2022. Ежегодно проходить осмотр и процедуры там будут около 26 тыс. человек.

Ожидается, что в ближайшие 10-15 лет Международный медицинский кластер в Сколково разрастется до 15 клиник. Они буду специализироваться на лечении "сложных" пациентов. Речь идет, в первую очередь, об онкобольных, о людях с серьезными проблемами в области кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.

Фото: stroi.mos.ru

После реализации масштабного проекта москвичи смогут лечиться у лучших специалистов со всей планеты. А наши врачи в свою очередь – перенимать опыт иностранных, не выезжая за пределы родного города, подчеркнул ранее столичный мэр Сергей Собянин.

"Медицинский международный кластер – очень важный проект для Москвы, потому что, кроме того, что москвичи получают непосредственную возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники", – пояснил градоначальник.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Вне игры: Кокорина и Мамаева арестовали

Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО

Над Кокориным и Мамаевым издеваются за решеткой

Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей