Первая клиника в Сколково за месяц приняла больше ста пациентов

У москвичей появилась возможность лечиться у лучших специалистов со всего мира

Филиал израильского лечебного учреждения "Хадасса" – первенец Международного медицинского кластера. Диагностический корпус клиники открылся недавно и уже принял более ста пациентов. Как только она приступит к полноценной работе, это количество увеличится в разы, пообещал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Первый диагностический корпус этой клиники открылся для пациентов в сентябре. После выхода на полную мощность специалисты смогут принимать там до 100 тысяч пациентов в год", – заверил глава стройкомплекса, передает пресс-служба департамента.

Он отметил, что следующим на территории медкластера появится многопрофильный онкодиспансер. А к 2021 году столичные власти планируют достроить терапевтический корпус планируется завершить в 2021 году.

Кроме того, на стадии проекта сейчас находится многофункциональный корпус "Умного госпиталя будущего" Bundang, который разрабатывается совместно с Минздравом Южной Кореи. Планируется, что он откроет свои двери в 2022. Ежегодно проходить осмотр и процедуры там будут около 26 тыс. человек.

Ожидается, что в ближайшие 10-15 лет Международный медицинский кластер в Сколково разрастется до 15 клиник. Они буду специализироваться на лечении "сложных" пациентов. Речь идет, в первую очередь, об онкобольных, о людях с серьезными проблемами в области кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.

После реализации масштабного проекта москвичи смогут лечиться у лучших специалистов со всей планеты. А наши врачи в свою очередь – перенимать опыт иностранных, не выезжая за пределы родного города, подчеркнул ранее столичный мэр Сергей Собянин.

"Медицинский международный кластер – очень важный проект для Москвы, потому что, кроме того, что москвичи получают непосредственную возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники", – пояснил градоначальник.