Умер генеральный секретарь FIBA

Патрику Бауманну был 51 год

Возглавлявший Глобальную ассоциацию международных спортивных федераций и занимавший пост генсека Международной федерации баскетбола Бауманн скончался в Буэнос-Айресе в субботу. Это произошло во время юношеских Олимпийских игр.

Он умер от сердечного приступа. Медики не смогли его спасти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз FIBA.