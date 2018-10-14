Умер генеральный секретарь FIBA

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Возглавлявший Глобальную ассоциацию международных спортивных федераций и занимавший пост генсека Международной федерации баскетбола Бауманн скончался в Буэнос-Айресе в субботу. Это произошло во время юношеских Олимпийских игр.
Он умер от сердечного приступа. Медики не смогли его спасти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз FIBA.
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