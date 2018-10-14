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Умерла народная артистка Татарстана

Таслима Файзуллина скончалась на 66-м году жизни

Печальная новость появилась на сайте Татарского государственного академического театра. Коллектив выразил соболезнования родным и близким Файзуллиной.

"Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", – говорится в сообщении.

Актриса известна и в литературной сфере. Она переводила пьесы, инсценировала романы. Кроме того, артистка преподавала в университете культуры и искусств и театральном училище.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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